Plus de 7,5 tonnes de cocaïne saisies lors d'une opération USA-Colombie

BOGOTA, 2 juillet (Reuters) - Une opération menée conjointement par la Colombie et les Etats-Unis a permis la saisie de plus de 7,5 tonnes de cocaïne, pour une valeur marchande estimée à 286 millions de dollars, a annoncé mercredi le gouvernement colombien. Dans un communiqué, Bogota a précisé que la drogue avait été mélangée à un produit utilisé dans le bâtiment et était en route vers le Panama depuis le port colombien de Carthagène. La cocaïne appartenait à des structures du narcotrafic associées au cartel Clan du Golfe, a-t-il dit, et la cargaison devait approvisionner des groupes criminels en Amérique centrale et en Europe. (Julia Symmes Cobb; version française Jean Terzian)

