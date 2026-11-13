Plus de 65 000 actions Pizzorno apportées à l'OPAS

L'AMF annonce qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Groupe Pizzorno Environnement, ouverte du 28 octobre au 10 novembre inclus, son initiateur, Paprec Group, a acquis 65 391 actions au prix de 62,50 EUR par action.

À l'issue de l'offre, Paprec Group détient directement 1 291 008 actions Pizzorno, représentant 32,28% du capital et 22,85% des droits de vote théoriques. Paprec Group et Paprec Holding détiennent ensemble 2 091 008 actions, représentant 52,28% du capital et 51,18% des droits de vote théoriques.

Paprec Group, Paprec Holding, Éliane Pizzorno, Magali Devalle et Frédéric Devalle, agissant de concert, détiennent ensemble, après assimilation des actions autodétenues par Pizzorno, 3 074 303 actions, représentant 76,86% du capital et 83,58% des droits de vote théoriques du groupe de gestion des déchets.