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Plus de 65 000 actions Pizzorno apportées à l'OPAS
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 09:07

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L'AMF annonce qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Groupe Pizzorno Environnement, ouverte du 28 octobre au 10 novembre inclus, son initiateur, Paprec Group, a acquis 65 391 actions au prix de 62,50 EUR par action.

À l'issue de l'offre, Paprec Group détient directement 1 291 008 actions Pizzorno, représentant 32,28% du capital et 22,85% des droits de vote théoriques. Paprec Group et Paprec Holding détiennent ensemble 2 091 008 actions, représentant 52,28% du capital et 51,18% des droits de vote théoriques.

Paprec Group, Paprec Holding, Éliane Pizzorno, Magali Devalle et Frédéric Devalle, agissant de concert, détiennent ensemble, après assimilation des actions autodétenues par Pizzorno, 3 074 303 actions, représentant 76,86% du capital et 83,58% des droits de vote théoriques du groupe de gestion des déchets.

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