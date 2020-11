Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de $500 mlns promis pour la lutte contre le COVID-19 au Forum de Paris sur la paix Reuters • 12/11/2020 à 08:00









PARIS, 12 novembre (Reuters) - Les pays et les fondations privées soutenant les efforts de l'Organisation mondiale de la Santé pour lutter contre le COVID-19 vont promettre ce jeudi plus de 500 millions de dollars (425 millions d'euros) au total en faveur de l'initiative de l'OMS baptisée ACT-Accelerator. Ces engagements vont être formulés dans le cadre du Forum de Paris sur la paix, un événement annuel lancé en 2018 par Emmanuel Macron, ont dit les organisateurs. La France va notamment promettre 100 millions d'euros et l'Espagne 50 millions. La Grande-Bretagne va s'engager à verser une livre sterling pour quatre dollars annoncés. La Fondation Bill et Melinda Gates va pour sa part annoncer une "importante contribution", selon les organisateurs. L'initiative ACT-Accelerator a été lancée en avril par l'OMS. Il s'agit d'un projet de collaboration mondiale pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux nouveaux diagnostics, thérapies et vaccins contre le COVID-19. (Rédaction de Paris)

