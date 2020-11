Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de 50 djihadistes tués par Barkhane au Mali - Parly Reuters • 02/11/2020 à 22:26









(Ajoute citations) BAMAKO, 2 novembre (Reuters) - Les forces françaises ont "neutralisé" plus de 50 djihadistes dans le centre du Mali lors d'une opération menée vendredi, a déclaré lundi la ministre des Armées Florence Parly lors d'une visite à Bamako. Florence Parly, qui s'exprimait à la télévision publique malienne, a estimé que cette opération avait porté un coup sévère à une katiba affiliée à l'organisation Al Qaïda au Maghreb islamique. "Je voudrais révéler une opération de grande importance qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane et qui a permis de neutraliser plus de 50 djihadistes soit l'équivalent d'une katiba (brigade)", a déclaré la ministre. "Cette opération (...) porte un coup significatif à un groupe terroriste affilié à Al Qaïda, une katiba "Ansaro Islam" qui opère dans la région de Boulkessi près de la frontière avec le Burkina", a-t-elle précisé. "Sur le terrain, les resultats opérationels sont réels (...). Nous sommes déterminés à continuer à travailler avec nos amis maliens pour acherver la lutte qui nous unit depuis des années contre les groupes terroristes", a-t-elle poursuivi. L'opération Barkhane mobilise actuellement quelque 5.100 soldats français au Sahel. Le 18 août dernier, l'armée malienne a chassé le président Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. Un conseil de transition a été mis en place. A l'occasion d'une visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au Mali fin octobre, le Premier ministre malien par intérim, Mocgtar Ouane, s'est dit ouvert à des discussions avec des rebelles islamistes, tandis que la France a fermement rejeté cette idée. (Tiemoko Diallo, version française Jean-Stéphane Brosse)

