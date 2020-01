Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de 370 blessés dans les heurts de samedi à Beyrouth - secours Reuters • 19/01/2020 à 16:26









(Bilan actualisé) BEYROUTH, 19 janvier (Reuters) - Plus de 370 personnes ont été prises en charge par les secours libanais lors des affrontements entre manifestants et forces de sécurité qui ont embrasé le centre de Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche. La Croix-Rouge libanaise a dit avoir traité 220 blessés dans les deux camps, dont 80 ont été hospitalisés, et la Défense civile a dit avoir prodigué les premiers soins à 114 autres personnes, dont 43 ont été hospitalisées. Les forces de sécurité intérieures ont annoncé que 142 policiers avaient été blessés. Les heurts se sont concentrés dans le quartier du Parlement, où les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau face à des manifestants qui leur jetaient des pierres et autres projectiles. Dimanche après-midi, une foule s'est à nouveau rassemblée dans une rue proche du Parlement. "Nous n'avons pas peur", a dit un cordonnier, Bassam Taleb, participant à la manifestation. "C'est pour notre avenir et celui de nos enfants. Le pays est gelé. L'Etat ne fait rien. C'est une bande de voleurs. Et si vous avez de l'argent à la banque, vous ne pouvez même pas retirer 100 dollars." Le Liban est le théâtre depuis des mois d'un vaste mouvement de contestation sociale qui a poussé le Premier ministre Saad Hariri à la démission le 29 octobre dernier, dans un contexte de crise politique et économique aiguë. La colère est particulièrement vive à l'égard des banques, qui ont limité l'accès des Libanais à leur épargne. (Ellen Francis, version française Elizabeth Pineau et Jean-Stéphane Brosse)

