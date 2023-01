Plus de 1,5 million d’épargnants ont acheté ou vendu des actions en 2022

(AOF) - La neuvième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs de l'AMF montre que les épargnants ont été encore nombreux à intervenir en bourse l'an dernier, dans un contexte de marché moins favorable, après une année 2021 exceptionnelle. Ce niveau est supérieur à ceux de 2020 et des années antérieures.

Malgré un tassement observé au second semestre, les investisseurs particuliers ont été nombreux à intervenir sur les marchés d'actions l'an passé : ils ont été un peu plus de 1,5 million à réaliser au moins une opération d'achat ou de vente sur des actions, sur l'ensemble de l'année 2022, en léger repli de 5,5 % par rapport aux près de 1,6 million d'épargnants actifs en 2021.

L'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) a limité ses pertes à 6,7 % en 2022, un contexte moins porteur que la forte performance enregistrée l'année précédente (+31,9 %), qui avait très probablement stimulé l'activité des particuliers en bourse. En 2020, année marquée par un afflux inédit de nouveaux investisseurs lors de la baisse des marchés liée à la crise sanitaire, les épargnants avaient été 1,3 million à exécuter des opérations en bourse.

" Les Français ont été encore nombreux à intervenir en bourse, ce qui est une bonne nouvelle pour leur épargne et pour le financement de notre économie. A moyen et long terme, le placement en actions reste l'investissement le plus intéressant pour se constituer une épargne et financer ses projets tout au long de la vie. L'AMF va amplifier ses efforts pour accompagner les investisseurs particuliers, notamment les novices et les plus jeunes, à s'inscrire dans une perspective de long terme " a commenté la présidente de l'AMF, Marie-Anne Barbat-Layani.

En 2022, l'AMF a recensé 195 000 " nouveaux " investisseurs, qui n'avaient jamais passé d'ordre de Bourse jusqu'ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018. En quatre ans, sur la période 2019-2022, ce sont plus de 1,3 million de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur les marchés d'actions.