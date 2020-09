Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus d'un millier d'emplois pourraient être supprimés à l'aéroport d'Heathrow-TV Reuters • 02/09/2020 à 17:36









LONDRES, 2 septembre (Reuters) - Mille deux cents emplois pourraient être supprimés à l'aéroport londonien d'Heathrow en raison des conséquences de la crise du coronavirus, rapporte mercredi Sky News. La direction de l'aéroport a informé les responsables syndicaux de l'ouverture prochaine d'une période de consultation de 45 jours concernant la réduction des effectifs, précise la chaîne, qui cite des sources non identifiées. (Alistair Smout, version française Jean-Philippe Lefief)

