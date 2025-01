Pluie de records sur les marchés européens

Sur la semaine, STMicroelectronics affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après avoir dévoilé des perspectives décevantes. Le fabricant de semi-conducteurs est suivi par Schneider Electric, qui a souffert en début de semaine des annonces de DeepSeek. Eurofins Scientific a connu la plus forte hausse du principal indice parisien grâce à une solide performance annuelle.

A Paris, la saison des publications de résultats s'est poursuivie. En dépit de performances conformes aux attentes, Elis et Kaufman & Broad ont terminé dans le rouge.

Les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui des 2 côtes de l'Atlantique ont rassuré les investisseurs. L'inflation en données harmonisées est ressortie à 2,8% en janvier en Allemagne, selon une première estimation de Destatis. Elle est conforme aux attentes et elle s'est stabilisée par rapport à décembre. En France, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 1,8 % en janvier en rythme annuel, comme en décembre. L'inflation était attendue à 1,9%.

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre une semaine marquée par de nouveaux records en Bourse. Le FTSE 100 a ainsi inscrit en séance un nouveau sommet à près de 8700 points, le Dax 40 a un peu plus de 21 800 points et l'EuroStoxx50 à 5 314,29 points. Pour sa part, l'indice CAC 40 a gagné 0,11% à 7950,17 points, portant ses gains sur la semaine à près de 0,30%. Le principal indice parisien se situe à un peu moins de 4% de son record de mai 2023 à 8259,19 points. Wall Street était bien orienté grâce aux valeurs technologiques. Grâce à Apple, le Dow Jones gagne 0,05% vers 17h30.

