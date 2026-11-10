Plesio scelle un accord de restructuration financière après un T3 stable, au prix d'une dilution massive des actionnaires

Le groupe de distribution Plesio, ex-Casino Guichard, a franchi une étape critique pour sa pérennité en concluant un accord de principe sur les principaux termes de sa restructuration financière avec son actionnaire majoritaire France Retail Holdings (FRH) et le comité de coordination (SteerCo). Parallèlement, le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre 2026 ( 0,3% en comparable à 1,9 milliard d'euros) et sur neuf mois ( 0,3% à 5,9 milliards d'euros).

Le protocole conclu prévoit plusieurs mesures clés pour rétablir le bilan de l'entreprise. Une injection de liquidités via une augmentation de capital de 390 millions d'euros réservée à FRH. Une réduction du principal de la dette TLB de 1,4 milliard à 800 millions d'euros, réinstallée pour une maturité de 5 ans. La différence de 600 millions d'euros sera convertie en capital. FRH conservera la majorité du capital en rachetant les actions issues de la conversion des créances des prêteurs TLB. L'ensemble des opérations entraînera une dilution quasi-totale des actionnaires existants, dont la part tombera sous la barre des 0,1% du capital.

La finalisation de l'accord est attendue d'ici fin mars 2027. Elle reste soumise au vote des parties affectées sur les plans de sauvegarde accélérée modifiés, à l'approbation du Tribunal des activités économiques de Paris ainsi qu'à la validation formelle des comités de crédit bancaires. En contrepartie, les membres du SteerCo TLB se désisteront de leurs recours et actions contentieuses.

Redressement opérationnel mais tension sur les covenants

Sur le plan opérationnel, la rentabilité s'est améliorée malgré une conjoncture difficile. L'Ebitda ajusté sur 9 mois a progressé de 9,3% à 498 millions d'euros ( 42 millions d'euros), soutenu par les alliances aux achats, la réduction de la démarque et la rationalisation du réseau (343 fermetures, 44 bascules en franchise/location-gérance et 182 ouvertures). L'Ebitda ajusté après loyers s'envole quant à lui de 54% à 172 millions d'euros.

La structure financière immédiate demeure sous forte pression. Si le cash-flow libre avant frais financiers s'est établi à 16 millions d'euros sur 9 mois (confirmant l'objectif d'équilibre sur l'exercice 2026), il a plongé à -104 millions d'euros après frais financiers. La liquidité s'élève à 634 millions d'euros à fin septembre.

Face à la dégradation du climat social en France, ayant entraîné pillages et dégradations dans certains points de vente, et aux pressions inflationnistes, la direction, confortée dans ses fonctions avec le maintien du siège à Saint-Etienne, a confirmé le déploiement de son plan stratégique "Renouveau 2030".