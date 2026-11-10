Plesio (ex-Casino) conclut un accord de principe avec ses créanciers, ventes au T3 +0,3%

Un magasin franprix. (crédit : DR)

Un magasin franprix. (crédit : DR)

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe ​a atteint 1,95 milliard d'euros, tandis ⁠que l'Ebitda ajusté sur les neuf premiers mois de l'année a ‌progressé de 9,3% à 498 millions d'euros.

Au troisième trimestre, les enseignes de proximité ont été soutenues par la bonne performance ​des réseaux Vival, Naturalia ‌et Franprix, compensant le recul de Monoprix (-2,6%), pénalisé notamment ⁠par la faiblesse des ventes de textile. Chez Cdiscount, le volume d'affaires (GMV) a augmenté de 6,9%, grâce au dynamisme de la "marketplace".

Comme Carrefour, qui a ⁠abaissé le mois ‌dernier ses objectifs annuels en invoquant une détérioration de la ⁠situation sociale et sécuritaire en France, Plesio a souligné que les ‌récents troubles avaient pesé sur l'activité d'une cinquantaine de magasins ⁠au troisième trimestre.

Le cash-flow libre avant frais financiers est ⁠ressorti positif de ‌16 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, contre -45 millions un ​an plus tôt, tandis que ‌la liquidité atteignait 634 millions d'euros à fin septembre. Le groupe confirme objectifs pour 2026, soit ​un retour à l'équilibre du cash-flow libre avant frais financiers.

Le groupe a par ailleurs annoncé un accord de principe avec son actionnaire ⁠majoritaire FRH et un comité représentant environ 90% de sa dette Term Loan B TLB sur les grandes lignes de sa restructuration financière prévoyant notamment une injection de 390 millions d'euros et une réduction de la dette TLB de 1,4 milliard à 800 millions d'euros.

(Rédigé par Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)