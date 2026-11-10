Plesio (ex-Casino) conclut un accord de principe avec ses créanciers, ventes au T3 +0,3%

(Actualisé avec détails, citations, précisions, cours en Bourse)

par ELENA SMIRNOVA

Plesio CASP.PA (ex-Casino)

CASP.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord de principe avec ses créanciers sur la restructuration de sa dette et a fait état d'une hausse de 0,3% de ses ventes comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif de retour à l'équilibre de son cash-flow libre avant frais financiers en 2026.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a atteint 1,95 milliard d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté sur les neuf premiers mois de l'année a progressé de 9,3% à 498 millions d'euros.

Au troisième trimestre, les enseignes de proximité ont été soutenues par la bonne performance des réseaux Vival, Naturalia et Franprix, compensant le recul de Monoprix (-2,6%), pénalisé notamment par la faiblesse des ventes de textile. Chez Cdiscount, le volume d'affaires (GMV) a augmenté de 6,9%, grâce au dynamisme de la "marketplace".

Le cash-flow libre avant frais financiers est ressorti positif de 16 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, contre -45 millions un an plus tôt.

VIOLENCES ET CYBERATTAQUES

Comme Carrefour, qui a abaissé le mois dernier ses objectifs annuels en invoquant une détérioration de la situation sociale et sécuritaire en France, Plesio a indiqué que les récents troubles avaient pesé sur son activité au troisième trimestre.

Lors d'une conférence de presse, le directeur général Philippe Palazzi a précisé qu'une cinquantaine de magasins avaient subi des violences lors des manifestations du 17 octobre. "Je me suis engagé à ce qu'aucun de mes franchisés ne fasse faillite", a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe accompagnait les commerçants affectés dans leurs besoins de trésorerie en attendant les indemnisations des assureurs.

Philippe Palazzi a également indiqué qu'une cyberattaque ayant visé les systèmes de réfrigération de 34 magasins Monoprix dans la nuit du 11 au 12 octobre avait conduit à la destruction de l'ensemble des produits frais et surgelés concernés. L'impact financier s'est toutefois limité à quelques centaines de milliers d'euros et reste inférieur à 300.000 euros, a-t-il précisé.

ACCORD DE PRINCIPE AVEC LES CRÉANCIERS

Le groupe a par ailleurs annoncé un accord de principe avec son actionnaire majoritaire FRH, véhicule d'investissement du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et un comité représentant environ 90% de sa dette Term Loan B TLB sur les grandes lignes de sa restructuration financière. L'accord inclut notamment une injection de 390 millions d'euros et une réduction de la dette TLB de 1,4 milliard à 800 millions d'euros.

Le directeur général de Plesio a indiqué que l'opération pourrait permettre à Daniel Kretinsky de porter sa participation à environ 80% du capital.

À la Bourse de Paris, l'action Plesio grimpait de 8% vers 08h03 GMT.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)