Plenisfer Investments SGR, boutique d’investissement du groupe Generali Investments gérant 4 milliards de dollars, vient de recruter Shah Malik au sein de son équipe obligataire en tant que gérant senior.

Shah Malik possède plus de dix ans d’expérience dans le crédit international, avec une spécialisation dans les marchés émergents. Avant de rejoindre Plenisfer, il travaillait chez Pictet Asset Management au sein de l'équipe Global Bonds, où il était responsable de l’exposition à la dette émergente en devises fortes, sur le crédit souverain comme sur le crédit d’entreprise. Il avait auparavant été gérant de portefeuille dans l'équipe EM Aggregate d’Amundi, où il gérait des fonds de crédit axés sur les marchés émergents. Il a débuté sa carrière comme analyste crédit chez Pioneer Investments, où il couvrait le crédit émergent ainsi que le haut rendement américain et européen.

Basé dans les bureaux londoniens de Plenisfer, Shah Malik est rattaché à Mauro Ratto, cofondateur et directeur des investissements (CIO), et contribuera à la gestion des différentes stratégies obligataires de la société. Son arrivée renforce un domaine d’investissement « stratégique » pour Plenisfer.

L'équipe obligataire réunit des expertises spécialisées et complémentaires. Aux côtés de Mauro Ratto, Shah Malik se concentre sur le crédit international, Stefan Benedetti, senior portfolio manager, sur les situations spéciales à l'échelle mondiale, et Leonardo Scarponi, gérant de portefeuille, sur la macroéconomie, les taux, les devises et les valeurs financières, tandis que Nicholas Cornici occupe le poste de trader.

L'Agefi