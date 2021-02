Pleins feux sur les matières premières (SPDR)

Enfin, si l'univers américain peut également être intéressant, il est moins exposé au secteur de l'exploitation minière et à la fabrication de produits chimiques spécialisés, conclut SPDR.

Il encourage également les investisseurs à réfléchir à une exposition mondiale, qui inclurait des mines de cuivre basées en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Chili, au Pérou, au Brésil et sur d'autres implantations.

SPDR privilégie l'exposition au secteur européen des matériaux, qui comprend les principales sociétés minières cotées à Londres ainsi que les fabricants de produits chimiques spécialisés innovants et en forte croissance.

Dans un futur proche, SPDR estime que plusieurs facteurs sous-jacents devraient propulser l'ensemble du secteur, parmi lesquels : la relance économique, la forte demande en provenance de Chine et la sensibilité de ces classes d'actifs à la croissance économique.

(AOF) - Le secteur des matériaux et des matières premières connaît actuellement un formidable essor, à la confluence de plusieurs facteurs porteurs pour la classe d'actifs, constate SPDR. Les métaux précieux, en particulier, ont propulsé le secteur en raison de leurs applications variées, et d'une forte demande que les faibles stocks n'arrivent pas à satisfaire à date.

