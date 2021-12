Plastivaloire: vise un CA autour de 700 ME en 2021-2022 information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 10:05

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 677,2 ME sur l'année 2020-2021 en croissance de +7,6% (+9,4% à taux de change constant). Le Groupe réalise 88% de son chiffre d'affaires en Europe (595,5 ME, +7,7%) et 12% en Amérique (81,7 ME, +6,7%).



La marge d'EBITDA s'établit à 10,0% en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel s'établissent respectivement à 21,6 ME (0,1 ME en 2019-2020) et 21,2 ME (-4,7 ME en 2019-2020). Le résultat net s'élève à 11,6 ME, dont 8,8 ME en part du Groupe.



' Le Groupe vise un chiffre d'affaires autour de 700 ME en 2021-2022 avec une amélioration de son activité trimestre après trimestre (saisonnalité inversée par rapport à 2020-2021). L'objectif de marge d'EBITDA reste fixé autour de 10% ' indique la direction.