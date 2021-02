PLASTIVALOIRE veut réaliser le chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire

(AOF) - Plastivaloire a renoué avec la croissance lors du premier trimestre 2020-2021 (octobre-décembre). Ainsi, le plasturgiste automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 191,2 millions d'euros sur la période, en hausse purement organique de 4%, par rapport au premier trimestre 2019-2020, qui n'était pas encore touché par la crise sanitaire. L'activité est redevenue quasi normative sur toutes les zones de production.

Dans le détail, la zone Europe confirme sa bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 168 millions d'euros, en croissance de +4,9%. " L'activité n'a été que très faiblement impactée par les mesures de restriction liées à la crise sanitaire remises en place pendant le trimestre dans certains pays d'Europe, dont la France ", a expliqué Plastivaloire.

Le groupe dit s'être notamment appuyé sur son positionnement sur les programmes porteurs de constructeurs premium dans l'automobile et sur sa capacité à saisir des opportunités dans le secteur Industries.

Sur la zone Amérique (Etats-Unis - Mexique), l'activité s'est également nettement améliorée et s'élève à 23,2 millions d'euros, un niveau pas si lointain (-2,5%) de celui enregistré lors du premier trimestre 2019-2020.

Par secteur, le chiffre d'affaires réalisé en Automobile (pièces et outillages) ressort à 156,5 millions d'euros en hausse de 2,1%, représentant 81,9% de l'activité du groupe. Le secteur Industries (pièces et outillages) rebondit de 13,4% et contribue pour 34,7 millions d'euros, soit 18,1% du chiffre d'affaires trimestriel.

Du côté des perspectives, Plastivaloire adopte globalement un ton confiant. S'il restera vigilant face à l'évolution encore incertaine de l'épidémie et à l'impact potentiel de la pénurie mondiale de composants électroniques sur les cadences de production automobile, le groupe vise désormais à réaliser en 2020-2021 le chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire (à savoir plus de 728,4 millions d'euros) avec une marge d'Ebitda d'au moins 10%.

Le groupe rappelle également tabler sur une hausse de la génération de free cash-flow, grâce à sa capacité bénéficiaire et à sa maîtrise de ses investissements.

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.