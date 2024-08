Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Plastivaloire: vers une cession de Plastivaloire Germany information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Plastivaloire annonce avoir signé un protocole d'accord en vue de la cession de sa filiale Plastivaloire Germany, qui détient la société allemande Karl Hess et le site de production de Pilsen en République Tchèque.



Cette cession, au manager principal de Karl Hess, s'inscrit dans le cadre des actions de rationalisation industrielle entreprises par le groupe de plasturgie 'afin de se concentrer sur ses activités les plus rentables et de restaurer ses performances'.



Selon Plastivaloire, l'opération aura un impact négatif sur son résultat net 2023-24, mais positif sur son endettement net à court terme. La finalisation de l'accord reste soumise à des conditions suspensives, et la cession devrait être effective avant la fin de l'exercice.





