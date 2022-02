Plastivaloire: recul de 15,9% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 18:12

(CercleFinance.com) - Plastivaloire présente ce soir un chiffre d'affaires de 160,8 ME au titre du 1er trimestre 2021/22, en recul de 15,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



'L'activité est restée impactée par les périodes de ' stop & go ' dans les centres de production des clients, en particulier automobiles, en raison de la pénurie de composants électroniques', fait savoir le groupe.



L'évolution du groupe dans ses deux zones d'activité est hétérogène: le CA recule de 18,1% en Europe (à 137,6 ME) mais reste quasiment stable dans la zone Amérique (USA & Mexique), à 23,2 ME (-0,2%).



Pour 2022, le groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 700 ME, soulignant que les perturbations liées à la pénurie de semi-conducteurs devraient se poursuivre jusqu'à mi-2022 avant une normalisation progressive.