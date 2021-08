Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastivaloire : prévision de CA annuel abaissée information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 07:39









(CercleFinance.com) - Confronté à la pénurie de composants électroniques, Plastivaloire ajuste prudemment son objectif de chiffre annuel entre 670 et 680 millions d'euros (contre plus de 700 millions précédemment) tout en visant toujours une marge d'EBITDA supérieure à 10%. Le groupe de plasturgie affiche au titre de son troisième trimestre 2020-21 (avril à juin) un chiffre d'affaires de 160,9 millions d'euros, en hausse de 71,4% (+73,4% à taux de change constant), aidé par une base de comparaison favorable lié à la Covid-19. 'Cette performance trimestrielle a cependant été atténuée par la pénurie mondiale de composants électroniques qui ralentit les cadences de production et contraint les constructeurs automobiles à enchainer des périodes de stop and go', précise-t-il.

Valeurs associées PLASTiVALOIRE Euronext Paris 0.00%