Plastivaloire : pas de dividende pour l'exercice écoulé Cercle Finance • 02/04/2020 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le groupe Plastivaloire annonce ce soir que ses actionnaires 'ont majoritairement décidé de ne pas approuver le versement d'un dividende au titre de l'exercice passé', lors de l'Assemblée Générale Mixte. Cette dernière s'est déroulée à huis clos 'compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à crise sanitaire'.

Valeurs associées PLAST VAL DE LOIRE Euronext Paris -1.25%