Plastivaloire : le CA sur l'exercice en hausse de +10,5%

(CercleFinance.com) - Plastivaloire a fait état ce mardi soir d'un chiffre d'affaires pour son quatrième trimestre de 181,6 millions d'euros, en hausse de +16% par rapport à la même période en 2018. Les revenus de l'équipementier automobile s'établissent en conséquence à 728,4 millions d'euros au terme de l'exercice, en croissance de +10,5%, en ligne avec l'objectif annoncé de 730 millions d'euros. 'Fort du niveau d'activité enregistré sur l'année, le Groupe Plastivaloire confirme viser une marge d'EBITDA d'au moins 10,0% sur l'exercice 2018-2019', anticipe Plastivaloire, qui publiera ses résultats annuels le 17 décembre.

Valeurs associées PLAST VAL DE LOIRE Euronext Paris +0.70%