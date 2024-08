Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Plastivaloire: la révision des prévisions est sanctionnée information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Plastivaloire accuse vendredi l'une des plus forts replis du marché parisien au lendemain de résultats trimestriels en forte baisse et de l'abaissement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel.



Vers 10h10, le titre du fabricants de pièces plastiques destinées aux produits de grande consommation lâche près de 6%, ce qui porte à 55% son repli depuis le début de l'année.



Invoquant un contexte de ralentissement persistant sur ses différents marchés, le groupe dit ne plus anticiper qu'un chiffre d'affaires autour de 760 millions d'euros sur son exercice 2023-2024 en cours, contre une précédente prévision de l'ordre de 770 millions.



Sa marge opérationnelle (Ebitda) annuelle est, elle, attendue, autour de 6,5%.



Sur son 3ème trimestre fiscal, clos fin, Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 188,6 millions d'euros, en recul de 15%, dont une baisse de 14,8% à taux de change constant.



Dans un communiqué, la société explique pâtir d'une conjoncture 'moins favorable' dans l'automobile et l'industrie, ses deux principaux débouchés.



'Plastivaloire a connu un trimestre compliqué caractérisé par un recul à deux chiffres de son activité sur toutes les régions où le groupe opère', soulignent les analystes de TP ICAP Midcap, qui maintiennent leur recommandation 'conserver' sur le titre.



Pénalisé par le recul des cadences et le retard de certains programmes, le chiffre d'affaires du segment automobile (pièces et outillages) ressort en retrait de 9,1%, tandis que le segment industriel a chuté de 38,7%, là encore en raison de volumes moindres demandés momentanément par certains clients et du décalage dans le démarrage de nouveaux projets.





