Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastivaloire : la prochaine AG se fera à huis clos Cercle Finance • 25/03/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le groupe Plastivaloire annonce ce jour que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, son Assemblée générale mixte du 31 mars se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. 'Dans ce contexte, afin de faciliter la participation des actionnaires, la société a décidé d'accepter exceptionnellement la transmission des votes par correspondance et des pouvoirs au Président par voie électronique', précise Plastivaloire.

Valeurs associées PLAST VAL DE LOIRE Euronext Paris -0.53%