Plastivaloire : la marge d'EBITDA annuelle à 10,4%

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après Bourse, les résultats de l'exercice 2018-2019 de Plastivaloire sont marqués par un EBITDA à 75,5 millions d'euros, contre 72,2 millions pour l'exercice précédent, et un résultat opérationnel courant de 42,3 millions d'euros (après 51,8 millions). 'La marge d'EBITDA annuelle s'établit à 10,4% (8,9% avant IFRS 15/16 contre 11,0% en 2017-2018), dans le haut des attentes du Groupe', commente Plastivaloire. 'L'amélioration de la tendance devrait se poursuivre. Pour 2019-2020, le Groupe Plastivaloire se fixe un objectif prudent de chiffre d'affaires de 750 ME en croissance, avec une marge d'EBITDA en progression. L'accent sera également porté sur la génération de free cash-flow, grâce à la capacité bénéficiaire et à la forte réduction programmée en 2019-2020 des investissements', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées PLAST VAL DE LOIRE Euronext Paris -1.27%