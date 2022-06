Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastivaloire: en perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Plastivaloire publie au titre de son premier semestre 2021-22 un résultat net de -6,1 millions d'euros en part du groupe, contre +11,5 millions un an auparavant, et une marge d'EBITDA en recul de 3,9 points à 7,1%.



La rentabilité opérationnelle est fortement pénalisée par les tensions inflationnistes, qui n'ont pu être répercutées immédiatement sur les prix de vente, et le manque de chiffre d'affaires en raison du ralentissement de la production automobile.



Le plasturgiste a enregistré un chiffre d'affaires de 339,3 millions d'euros, en recul de 9,1%. L'activité a néanmoins retrouvé au deuxième trimestre un niveau très proche de celui réalisé lors de la même période de 2019-20 avant crise.



Revendiquant un niveau de prise de commandes à avril 2022 en hausse de 16,6% à 527 millions s'euros, Plastivaloire vise un chiffre d'affaires annuel 2021-22 autour de 680 millions et une progression de la marge d'EBITDA au second semestre par rapport au premier.





