Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 705,4 millions d'euros, en hausse de 0,3%, dépassant son objectif initial d'environ 690 MEUR. Le groupe a notamment bénéficié du net rebond de son activité au quatrième trimestre de son exercice comptable.

Au 4e trimestre de son exercice 2025-2026, clos fin septembre, Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 176,9 MEUR, en progression de 4,4% sur un an ( 4% à taux de change constant). Cette performance a notamment été portée par le secteur Automobile, dont les revenus ont augmenté de 7,9%, à 149,7 MEUR, tandis que ceux du secteur Industries ont reculé de 11,7%, à 27,3 MEUR.

Géographiquement, la zone Amérique s'est distinguée par une croissance de 17,4%, à 29,7 MEUR, grâce notamment à la montée en puissance de la production au Mexique.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a progressé de 0,3%, à 705,4 MEUR ( 1,1% à taux de change constant). L'activité Automobile a augmenté de 2,9%, à 601 MEUR, compensant le recul de 12,4% du secteur Industries, à 104,3 MEUR.

"Nous franchissons à nouveau le cap des 700 MEUR de chiffre d'affaires, un niveau supérieur à nos prévisions initiales et nous confirmons nos objectifs de rentabilité", a déclaré Antoine Doutriaux, directeur général de Plastivaloire.

Le groupe confirme son objectif de marge d'EBITDA comprise entre 8,5% et 9% pour l'exercice 2025-2026. Il anticipe toutefois un free cash-flow négatif au 30 septembre 2026, en raison d'une hausse temporaire du besoin en fonds de roulement.

Pour 2026-2027, Plastivaloire entend rester vigilant sur ses coûts, dans un environnement automobile et industriel exigeant. Ses objectifs annuels seront précisés le 15 décembre, lors de la publication des résultats annuels 2025-2026.

En attendant, le titre a cédé 0,56% aujourd'hui à Paris et affiche une contraction de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.