Plastivaloire : chiffre d'affaires en hausse de 18% au 1er trimestre

(AOF) - Le Groupe Plastivaloire annonce un chiffre d’affaires au 1er trimestre (octobre – décembre 2022) de 189,6 millions d’euros en hausse de 18% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent (+17,6% à taux de change constant). La société retrouve comme attendu ses niveaux de production d’avant crise dans un contexte de reprise de la production automobile mondiale notamment en Europe. L’essentiel de la croissance est ainsi porté par le segment « Automobile » (pièces et outillages) qui enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 153,3 millions d’euros en hausse de 21,3%.

Estimant que la production automobile mondiale devrait confirmer son rebond en 2023, sans pour autant retrouver totalement ses niveaux d'avant crise, Plastivaloire maintient son objectif d'un chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-2023 autour de 730 millions d'euros.

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.