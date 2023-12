Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Plastivaloire: CA record et pertes annuelles réduites information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le Groupe Plastivaloire annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 834,2 ME lors de l'exercice 22/23, un chiffre en hausse de 18,5% par rapport au précédent exercice.



Le groupe précise qu'il s'agit de la première fois de son histoire que son activité franchit le seuil des 800 ME sur 12 mois.



'Cette bonne dynamique d'activité s'est accompagnée comme attendu d'un redressement progressif de la rentabilité opérationnelle', ajoute Plastivaloire.



Dans le même temps, l'EBITDA est ressorti à 69,4 ME en progression de +32,8%, avec une marge EBITDA en progression, passant de 7,4% à 8,3%.



Le groupe parvient ainsi à limiter ses pertes nettes à 11,4 ME (contre une perte de 20,2 ME un plus tôt) mais reste pénalisé par le poids de charges non courantes nettes à hauteur de 20 ME (dont 15,3 ME de dépréciation de goodwill en Allemagne sans impact sur la trésorerie).



Dans un contexte incertain, le Groupe vise à consolider le cap franchi en 2022-2023 avec un objectif de chiffre d'affaires 2023-2024 supérieur à 800 ME.





