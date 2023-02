Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastivaloire: CA en hausse de 18% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Plastivaloire annonce un début d'exercice 2022-23 dynamique avec un chiffre d'affaires au titre de son premiertrimestre (octobre - décembre 2022) de 189,6 millions d'euros, en hausse de 18%.



L'essentiel de la croissance est ainsi porté par le segment 'automobile' (pièces et outillages) qui enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 153,3 millions, en hausse de 21,3%. Le secteur 'industries' poursuit sa croissance et réalise un chiffre d'affaires de 36,3millions (+5,8%).



Par zone géographique, l'Europe confirme son rebond entamé au second semestre 2021-22 et enregistre un chiffre d'affaires de 165 millions (+19,9%), retrouvant le niveau d'avant crise. Le chiffre d'affaires de la zone Amérique ressort à 24,6millions, en progression de 6,3%.



Enfin, Plastivaloire maintient son objectif d'un chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-23 autour de 730 millions d'euros.





Valeurs associées PLASTiVALOIRE Euronext Paris 0.00%