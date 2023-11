Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastivaloire: CA annuel légèrement supérieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le Groupe Plastivaloire publie un CA de 191,5 ME au titre du 4e trimestre, en hausse de 3,3% par rapport à la même période un an plus tôt (+4,8% à taux de change constant).



L'activité du secteur Automobile (pièces et outillage) progresse de +3,1% pour atteindre 151,7 ME sur le trimestre. Le secteur Industries (pièces et outillage) ressort à 39,8 ME, en hausse de +4,3%.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA atteint 834,2 ME, en hausse de 18,5% par rapport au précédent exercice (+18,2% à taux de change constant), un niveau supérieur à l'objectif fixé en août dernier (entre 810 et 830 ME).



'Le bon niveau d'activité, les actions menées afin de limiter l'impact de l'inflation sur ses coûts ainsi que l'ajustement de sa politique tarifaire confortent l'objectif d'une marge d'EBITDA 2022-2023 légèrement supérieure au second semestre à celle du premier semestre (pour rappel 7,9%)', indique Plastivaloire.



Le groupe fait savoir que ses objectifs annuels pour le prochain exercice seront précisés comme chaque année lors de la publication de ses résultats 2022-2023, le 18 décembre 2023.





Valeurs associées PLAST V DE LOIR Euronext Paris 0.00%