Plastivaloire : baisse de 7,1% du CA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Plastivaloire annonce avoir réalisé sur son quatrième trimestre (juillet-septembre) un chiffre d'affaires de 168,6 millions d'euros, en recul limité de 7,1%, avec une amélioration progressive des taux d'utilisation qui s'est poursuivie durant tout le trimestre. Cette amélioration a permis au groupe de plasturgie de générer un chiffre d'affaires annuel de 629,2 millions d'euros et d'atténuer le recul annuel à -13,6% (-14,6% en organique), baisse concentrée pour l'essentiel sur le troisième trimestre comptable. Etant parvenu à atténuer l'impact de la baisse brutale d'activité sur sa rentabilité, Plastivaloire estime que sa marge d'EBITDA annuelle devrait se situer autour de 7% du chiffre d'affaires, en recul limité d'environ trois points.

Valeurs associées PLASTiVALOIRE Euronext Paris +6.01%