Plastivaloire: abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Plastivaloire indique anticiper désormais un chiffre d'affaires autour de 770 millions d'euros (et non plus supérieur à 800 millions) pour l'exercice 2023-24, avec une marge d'EBITDA inférieure à celle de 2022-23 (contre légèrement supérieure à 8,3% initialement).



Pour son premier semestre comptable, le groupe de plasturgie a vu sa perte nette part du groupe se réduire à deux millions d'euros (contre 15,9 millions un an auparavant), avec une marge d'EBITDA en amélioration de 0,2 point à 8,1%.



Son chiffre d'affaires, à 405,4 millions d'euros, s'est inscrit en retrait de 3,7% dans un environnement économique moins favorable pour la production automobile et industrielle, illustré par le retard pris dans le lancement de deux nouveaux programmes.



'La diminution d'activité liée aux retards est conjoncturelle et ne remet pas en cause le plan de marche du groupe à moyen terme grâce notamment à la montée en puissance attendue de nombreux programmes démarrés récemment', tempère-t-il.





