Plastiques: Carbios a doublé ses brevets délivrés depuis fin 2010

(AOF) - Carbios a doublé le nombre de ses brevets délivrés depuis son dernier bilan fin 2020. Le chimiste spécialiste des plastiques annonce qu’elle détient actuellement 336 titres dans le monde, constituant 53 familles de brevets. Carbios dispose également de 14 demandes de brevet qui pourront être étendues dans d’autres pays ou régions du monde dans les prochaines années. « Depuis deux ans, nous avons essentiellement renforcé notre protection sur notre procédé de biorecyclage du PET et des enzymes propriétaires associées » indique Lise Lucchesi Directrice de la Propriété Intellectuelle de Carbios.

" Pour les années à venir, nous allons continuer à consolider la protection de ce procédé mais également celle du procédé de biodégradation du PLA par le dépôt de nouvelles demandes de brevet ", précise-t-elle.

Carbios étend son portefeuille de propriété intellectuelle dans des régions et pays où la demande est forte pour ses technologies de rupture, notamment en Europe (40 titres européens, qui pourront être validés dans les 39 Etats membres de l'Organisation européenne des brevets) ; en Amérique du Nord (41 titres aux Etats-Unis et 23 titres au Canada) et en Asie (152 titres, dont 37 titres en Chine, 27 titres au Japon et 24 titres en Inde).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.