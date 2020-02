PLASTIC OMNIUM vise une progression du résultat opérationnel en 2020

(AOF) - Plastic Omnium a dévoilé ses résultats au titre de son exercice 2019. Ainsi, l'équipementier automobile a réalisé l'an dernier un résultat net part du groupe de 258 millions d'euros, en nette baisse de 51,6% sur un an.Toutefois, les résultats du groupe intégraient en 2018 un impact positif de 255 millions d'euros dus à la revalorisation de la participation historique de 33,33% dans HBPO dans le cadre de sa prise de contrôle en juillet 2018.

Pour sa part, le résultat opérationnel ressort à 511 millions d'euros, soit 6% du chiffre d'affaires, contre 610 millions d'euros et 8,4% un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires économique, il s'établit à 9,183 milliards d'euros, en progression de 11,4%.

La profitabilité de Plastic Omnium Industries a été impactée d'une part, par la hausse significative des amortissements et d'autre part, par les difficultés opérationnelles rencontrées dans la montée en cadence de l'usine nord-américaine de Greer (Caroline du Sud).

Un plan d'actions détaillé, visant à réduire les pertes de 45 millions d'euros en 2020 avant de revenir à l'équilibre opérationnel en 2021, a été mis en place.

Compte tenu de ses performances, Plastic Omnium proposera le versement d'un dividende stable de 0,74 euro.

Concernant ses perspectives financières 2020, Plastic Omnium table sur 5 points de surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une progression du résultat opérationnel et de l'Ebitda en valeur avec un programme de réductions de coûts renforcé. Le groupe vise également la génération d'au-moins 200 millions d'euros de cash-flow libre pour accélérer la dynamique d'innovation dédiée à une mobilité propre et durable.

Concernant le coronavirus, Plastic Omnium dit piloter avec attention l'évolution du Covid-19 et prendre les mesures nécessaires pour protéger ses salariés et l'activité avec ses clients.

AOF - EN SAVOIR PLUS