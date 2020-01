PLASTIC OMNIUM vise un free cash flow supérieur à 200 millions d'euros sur la période 2020-2022

(AOF) - A l'occasion d'une journée Investisseurs, Plastic Omnium a dévoilé ses perspectives financières pour la période 2020-2022. Ainsi, l'équipementier automobile vise une surperformance d'environ 5 points par an par rapport à une production automobile mondiale attendue à -2% en 2020 et stable en 2021 et 2022 (hypothèses Plastic Omnium).

Le groupe table également sur une croissance annuelle, en valeur, du résultat opérationnel et de l'Ebitda et sur un free cash-flow supérieur à 200 millions d'euros par an sur la période 2020-2022.

Pour 2019, Plastic Omnium vise une marge opérationnelle autour de 6% et un Ebitda d'environ 1 milliard d'euros.