Plastic Omnium : un directeur du développement durable nommé

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Plastic Omnium annonce l'arrivée de David Meneses au sein de son comité de direction, en y occupant le poste nouvellement créé de directeur du développement durable. A ce titre, il sera notamment en charge de formaliser la politique de neutralité carbone du groupe et d'intégrer les enjeux en termes d'économie circulaire dans les solutions offertes aux constructeurs automobiles. David Meneses occupait depuis 2017 la fonction de directeur du développement durable chez Air Liquide, dont il a contribué à structurer les actions en matière de RSE, en particulier en développant les premiers objectifs climat du groupe.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +0.22%