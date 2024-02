Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Plastic Omnium: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium grimpe de près de 4%, soutenu par un relèvement de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours de 17 euros, dans une note sur les équipementiers automobiles en Europe.



'Le titre pourrait ne pas offrir la meilleure croissance des résultats en 2024 (Valeo et Conti semblent de meilleures options à court terme), mais les cours actuels offrent un bon point d'entrée et les multiples 2025 paraissent attractifs', estime le broker.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +3.09%