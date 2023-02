Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: soutenu par des propos d'analystes information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium gagne près de 2% avec le soutien de propos d'analystes, dont Invest Securities qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'équipementier automobile, avec un objectif de cours relevé de 17,2 à 24,3 euros.



Au lendemain d'une publication pour 2022 qui 'marque un net changement de ton avec un message plus confiant sur 2023 et 2024', le bureau d'études relève ses estimations pour le groupe, soulignant son 'positionnement sur les nouveaux métiers en forte croissance'.



De même, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' avec une cible rehaussée de 20 à 21 euros, soulignant une combinaison attractive de leviers internes et externes en 2023, ainsi qu'une 'guidance prudente, mais un consensus qui l'est tout autant'.





