Plastic Omnium : se rapproche rapidement des 29,6E

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium qui déborde les 29E se rapproche rapidement des 29,6E, l'ex-résistance des 27/11 et 17,12. En cas de franchissement, il restera à déborder les 31,5E, c'est à dire de très éphémère zénith intraday du 25/11. La sortie du canal 27,6/29,6E validerait un écart de +2 ou -2E très rapidement

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +2.41%