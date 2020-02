Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : résultat net annuel divisé par deux Cercle Finance • 19/02/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en baisse de 51,6% à 258 millions d'euros et un résultat opérationnel en recul de 16,3% à 511 millions, soit 6% du chiffre d'affaires contre 8,4% l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile s'établit à 8.494 millions d'euros, en hausse de 17,2% (+1,4% à périmètre et change constants) dont un chiffre d'affaires économique en progression de 11,4% (soit 6,9 points de surperformance). Plastic Omnium propose un dividende de 0,74 euro, représentant un taux de distribution de 42%, et vise pour 2020 cinq points de surperformance par rapport à la production automobile mondiale, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel et de l'EBITDA en valeur.

