PLASTIC OMNIUM reporte sa Journée Investisseurs à cause des grèves

Le groupe a profité de l'occasion pour confirmer ses perspectives financières pour 2019 : un chiffre d'affaires en forte hausse, une surperformance d'au-moins 5 points par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle autour de 6% du chiffre d'affaires, un Ebitda supérieur à 2018 et une génération d'un free cash-flow d'environ 300 millions d'euros, en incluant l'impact du projet de cession en 2019 des actifs non-industriels du groupe.

(AOF) - Suite à l'ampleur prévisible des mouvements sociaux en France à compter du 5 décembre 2019, Plastic Omnium a décidé de reporter son Investor Day, initialement prévu le 6 décembre 2019, au 7 janvier 2020. L'équipementier automobile présentera sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022 ainsi que sa feuille de route innovation pour répondre à l'accélération de la transformation technologique de l'industrie automobile.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.