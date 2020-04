Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium-Repli modéré du CA au T1, le titre monte Reuters • 21/04/2020 à 10:19









PARIS, 21 avril (Reuters) - L'équipementier automobile Plastic Omnium PLOF.PA a fait état mardi d'une baisse de 2,2% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, un repli bien plus limité que celui de la production automobile mondiale, une performance saluée par une nette hausse du titre en Bourse. Les revenus du groupe se sont élevés à 2,029 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 2,074 milliards un an plus tôt. Parallèlement, la production automobile mondiale a chuté de 24,4% du fait de la pandémie de coronavirus. En Europe, la production automobile a plongé de 20,8% avec l'arrêt brutal des chaînes de production des constructeurs automobiles à partir de la mi-mars tandis que le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 2%. Cette surperformance de Plastic Omnium est "très rassurante", pointe Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF. "Même si le deuxième trimestre devrait être plus difficile, la surperformance du premier trimestre est très impressionnante et devrait être plus que suffisante pour plaire aux investisseurs". A la Bourse de Paris, l'action Plastic Omnium progresse de 1,57% à 14,86 euros à 10h17 alors que l'indice européen Stoxx du secteur automobile .SXAP recule dans le même temps de 2,61%. CHUTE DE 25% DE LA PRODUCTION EN 2020 Pour le deuxième trimestre, l'équipementier automobile explique que son niveau d'activité dépendra du rythme de redémarrage des usines des constructeurs automobiles, de la stabilisation de la chaîne logistique mondiale et de la demande des consommateurs finaux. "Dans le monde, à ce jour, 81 usines sur les 131 usines du groupe sont fermées. Les arrêts de chaîne des constructeurs automobiles sont programmés pour des durées annoncées ou estimées jusqu'à fin avril - courant mai 2020 mais le groupe se prépare à d'éventuelles réouvertures plus tardives", a-t-il dit dans un communiqué. "Se basant sur son expérience de redémarrage de ses 29 usines chinoises, Plastic Omnium prévoit, en Europe et en Amérique du Nord, une reprise progressive de son outil industriel entre début mai et fin juin avec des taux d'utilisation qui resteront modérés dans les premiers mois. D'ores et déjà, le groupe prévoit un chiffre d'affaires en forte décroissance au deuxième trimestre dans un marché automobile en chute de 45%", ajoute-t-il. Le groupe prévoit un effondrement de l'ordre de 35% de la production automobile mondiale au premier semestre et d'environ 25% sur l'ensemble de l'année 2020. Plastic Omnium indique poursuivre ses réductions de coûts et ne pas avoir demandé de reports de charges, ni de prêts garantis par l'Etat. "Le groupe présentera de nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020 dès que la visibilité sera suffisante sur le calendrier de reprise des chaînes de production de ses 93 clients automobiles dans le monde", ajoute l'équipementier. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +1.09% STXE6A&P EUR P DJ STOXX -2.66%