Plastic Omnium: repli de près de 3% du RNPG en 2023

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium dévoile pour 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en repli de 2,7% à 163 millions d'euros et une marge opérationnelle en baisse de 0,5 point à 3,8% pour un chiffre d'affaires en progression de 20,8% plus de 10,3 milliards.



A 11,4 milliards d'euros, son CA économique a augmenté de 20,3% dont une croissance de 13,4% en organique, surperformant de 3,7 points la production automobile mondiale de l'année, en ligne avec l'objectif du groupe.



Le conseil d'administration de l'équipementier automobile proposera, à l'assemblée générale du 24 avril, un dividende stable à 0,39 euro par action qui sera mis en paiement le 3 mai, après approbation par l'AG.



Dans un marché attendu en légère baisse en 2024 à -0,7%, Plastic Omnium vise 'une surperformance de la production automobile mondiale, ainsi qu'une amélioration de tous ses agrégats financiers, intégrant une hausse maîtrisée des investissements'.





