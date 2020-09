Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : repasse au-dessus des 22E Cercle Finance • 07/09/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium prend +4,7% et repasse au-dessus des 22E. Parti de 18,8E le 2 septembre, le titre aligne 4 séances de forte hausse et engrange plus de 15% dans l'intervalle, malgré les turbulences indicielles des dernières 72H. Le titre efface au passage la résistance des 20,9E des 5 et 6 juin et s'ouvre la route des 22,77E ('gap' du 21 février) qui coïncide à 1% près avec le support des 22,55E des 31 janvier puis 10 février.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +3.99%