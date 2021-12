Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: remonte vers 23E information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 13:04









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium remonte vers 23E et pourrait poursuivre sa remontée au contact de la résistance oblique moyen terme qui passe vers 23,8E.

Objectif suivant vers 24,3E puis 24,8E.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +4.11%