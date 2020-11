Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium relève ses prévisions pour le second semestre Reuters • 25/11/2020 à 08:13









(Actualisé avec précisions) PARIS, 25 novembre (Reuters) - Plastic Omnium PLOF.PA a relevé mercredi ses prévisions pour le second semestre grâce à un marché automobile "mieux orienté" et aux mesures de réduction de coûts entreprises qui ont permis de limiter l'impact sur les résultats du groupe de la crise sanitaire. L'équipementier automobile prévoit désormais pour le second semestre une marge opérationnelle supérieure à 5%, contre 4% précédemment, et un free cash-flow supérieur à 400 millions d'euros, contre 250 millions d'euros précédemment. Il s'attend en outre à un retour dès 2021 à des niveaux de profitabilité et de génération de free cash-flow comparables à ceux de 2019. "Le groupe a mis en place rapidement toutes les mesures nécessaires pour adapter sa structure de coûts et pour préserver sa trésorerie", a expliqué Plastic Omnium dans un communiqué diffusé à l'occasion d'une conférence consacrée à la mobilité hydrogène. "Ces mesures ont permis de faire face à une production automobile en baisse de 33% au 1er semestre 2020 et de bénéficier au second semestre d'un redressement plus rapide qu'anticipé de la production automobile mondiale", a-t-il ajouté. La production automobile mondiale, qui était attendue auparavant en baisse de 10% à 15% au second semestre, ne devrait reculer que de 3%, estime désormais Plastic Omnium. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +5.84%