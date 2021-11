Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : refranchit les 24,5E information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium refranchit les 24,5E, effaçant la résistance du 10 novembre (ex-plancher du 19/07), ce qui lui ouvre la route des 25,7E, ex-plancher des 20 et 23/08, puis des 26,4E (ex-zénith du 27/08).

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +3.79%