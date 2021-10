Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : refranchit les 23E, peut viser 24,9E information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium est sur le point de valider un 'W' haussier sur 21,45E (16/09 et 06/10) : le titre refranchit les 23E et doit maintenant triompher de la résistance des 23,5E du 24/09. Le titre engrange +5% sur la semaine du 4 au 8 octobre: au-delà de 23,5E, le titre peut viser 24,9E, l'ex-plancher du 19 juillet dernier et la résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 34,3E du 18 mars.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +4.49%