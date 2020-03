Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : rechute vers 19,2E Cercle Finance • 02/03/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium rechute vers 19,2E et poursuit sa glissade sous l'ex-plancher des 20,88E du 19 et 20 octobre: le titre valide cette fois-ci la cassure des 19,64E du 15 août 2019 et se rapproche du support long terme crucial des 18,5E de mi-décembre 2018.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -4.36%