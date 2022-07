Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : rebondit vigoureusement sur les 15,33E information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 17:41









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium rebondit vigoureusement sur les 15,33E et se repositionne au contact des 16,5E.

Le titre n'est pas encore tiré d'affaires car la tendance demeure baissière: il faudra passer la résistance des 18,2E pour échapper au risque de rechute vers le plancher des 14,5E des 11 avril et 15 mai.





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +7.01%