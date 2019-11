Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : rebondit vers 24,9E Cercle Finance • 25/11/2019 à 09:08









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium confirme son rebond sur 24,4E et se hisse vers 24,9E : il reste cependant difficile d'établir un pronostic moyen terme, à moins que le cours ne refranchisse la résistance des 27E.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +2.13%